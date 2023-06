Kiev, 'siamo avanzati di 250 metri in direzione di Bakhmut'

Le truppe ucraine sono avanzate di 250 metri nella direzione di Bakhmut nelle ultime 24 ore: lo scrive su Telegram la viceministra della Difesa di Kiev, Hanna Malyar.

In direzione Bakhmut, nell'area del bacino idrico di Berkhiv (nel Donetsk), sono stati guadagnati 250 metri - precisa la viceministra - e 200 metri in direzione di Toretsk (sempre nel Donetsk). Inoltre, in direzione di Berdyansk, nella regione di Zaporizhzhia, le truppe sono avanzate da 500 a un chilometro e l'area del territorio sotto controllo ucraino è di tre chilometri quadrati.

"Il nemico sta facendo di tutto per mantenere le posizioni conquistate - spiega Malyar -. Sta utilizzando attivamente aerei d'attacco e sta conducendo un intenso fuoco di artiglieria.

Durante l'offensiva, le nostre truppe devono affrontare continui campi minati e fossati anticarro. A tutto questo si aggiungono i continui contrattacchi delle unità nemiche con veicoli corazzati e l'uso massiccio di Atgm (missili anticarro guidati, ndr) e droni kamikaze". (ANSA).