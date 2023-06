Expo 2030: al via a Parigi la mostra su 'Roma l'eterna'

(ANSA) - PARIGI, 13 GIU - Al via al Carrousel du Louvre di Parigi la mostra dedicata alla candidatura di Roma Expo 2030 dal titolo: 'Rome, l'eternelle', 'Roma l'eterna'. Ventidue scatti fotografici che raccontano i volti più conosciuti e quelli più innovativi della Città Eterna, passando dalla moda al cinema, dai grandi eventi all'accoglienza, alla grande innovazione architettonica e tecnologica.

L'esposizione, che durerà un mese - fino al 17 luglio - è nata per sostenere la candidatura di Roma per l'Expo 2030 in occasione della prossima Assemblea del BIE (Bureau International des Expositions) che si terrà il 20 giugno, offrendo a tutti i visitatori in arrivo al Museo du Louvre - uno dei luoghi più visitati al mondo - una visione suggestiva di Roma, da sempre protagonista di momenti storici e di importante innovazione.

La mostra posizionata sotto l'iconica piramide rovesciata del Louvre è realizzata dal Comitato Promotore EXPO 2030 Roma, curata dall'Agenzia ANSA, sostenuta dall'Ambasciata italiana a Parigi, dalla Rappresentanza Permanente presso l'Unesco a Parigi e dalla Fondazione Expo Roma 2030 con l'aiuto del Comité d'animation culturelle Paris1.

Ad inaugurarla a Parigi, l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor, l'ambasciatore Liborio Stellino, rappresentante permanente presso l'Unesco, Matteo Gatto, direttore tecnico del Comitato Expo 2030 Roma, con i saluti iniziali di Marie Mauvage, direttrice del Carrousel du Louvre e alla presenza del direttore generale della Fondazione Expo 2030 Roma, Lamberto Mancini. La mostra divide il racconto in tre capitoli: espressività, inclusione, moderno e antico.

Parigi e Roma sono unite da un gemellaggio esclusivo sancito oltre 60 anni fa, nel 1956, con il motto 'Solo Roma è degna di Parigi, solo Parigi è degna di Roma'. A simboleggiare la profonda amicizia tra le due capitali, una lupa capitolina in bronzo è sistemata da oltre mezzo secolo in un giardino del centro di Parigi mentre a Roma il vascello simbolo della Ville Lumiere svetta in cima ad un'antica colonna romana, in via Parigi, a due passi da piazza della Repubblica. (ANSA).