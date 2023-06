Cina, manovre nel mar Cinese orientale a nord di Taiwan

La Cina ha dato il via a un ciclo di esercitazioni militari nel mar Cinese orientale a nord di Taiwan, comprensivo di operazioni di tiro dal vivo da navi da guerra, quando gli Usa e i suoi alleati stanno conducendo le loro manovre nel Pacifico occidentale. L'Amministrazione cinese per la sicurezza marittima ha emesso un avviso di zona vietata alla navigazione dalla tarda mattinata a metà pomeriggio su un'ampia area al largo della città di Taizhou, nella provincia di Zhejiang, "per esercitazioni di tiro dal vivo da navi da guerra". Mentre, secondo una nota, "altre operazioni" nella stessa zona si terranno fino a questa sera. (ANSA).