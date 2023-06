Chef nigeriana cucina per 93 ore e 11 minuti e batte il record

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Gli sforzi di una chef nigeriana per battere il record di cucinare senza sosta sono stati ufficialmente riconosciuti dal Guinness World Records (Gwr). La protagonista di questa storia è Hilda Baci, 27 anni, che ha acceso i fornelli per quattro giorni consecutivi, lavorando per 100 ore di seguito e osservando una pausa di cinque minuti ogni ora, battendo in questo modo il precedente primato di oltre cinque ore stabilito a Rewa, nell'India centrale nel 2019 dalla chef indiana Lata Tondon. Lo riporta la Bbc, precisando che la maratona si è svolta a Lagos, capitale commerciale del Paese, da giovedì 11 maggio al lunedì successivo. Nessun funzionario della Gwr era presente all'evento, ma le è stato riconosciuto il record di 93 ore e 11 minuti, pause escluse, dopo avere visionato i filmati che la ritraevano mentre cucinava.

Hilda Baci ha cucinato principalmente piatti nigeriani, come il riso jollof, oltre a diversi tipi di riso e pasta, e ha anche preparato l'akara, un popolare cibo da strada a base di purea di fagioli fritti. Il cibo è stato distribuito agli invitati. La chef ha rivelato che la sua passione per la cucina è stata ispirata dalle tecniche culinarie di sua madre. (ANSA).