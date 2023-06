Casa Bianca, condoglianze per Berlusconi, Italia è alleato

(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - "Estendiamo le nostre condoglianze alla famiglia dell'ex premier" Silvio Berlusconi, "al governo e agli italiani. L'Italia è un amico di vecchia data e un alleato degli Stati Uniti. L'ex premier ha lavorato da vicino con diverse ex amministrazioni per far avanzare i nostri rapporti bilaterali". Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. (ANSA).