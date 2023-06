Camerun minaccia le tv, 'basta scene gay o vi oscuriamo'

(ANSA-AFP) - DOUALA, 13 GIU - L'autorità di regolamentazione dei media del Camerun ha minacciato di oscurare i canali televisivi, in particolare stranieri, che trasmettono "scene di omosessualità", in un Paese che punisce le relazioni omosessuali con la reclusione.

In un testo intitolato "Avvertenza", datato lunedì e diffuso dai media oggi, il Consiglio nazionale delle comunicazioni (Cnc), un organo governativo, ha dichiarato di aver notato "la proliferazione di programmi che promuovono pratiche omosessuali", "generalmente trasmessi da editori stranieri".

Queste scene "si trovano sempre più spesso nei cartoni animati destinati ai bambini e ai minori", si legge nel testo.

Il Cnc quindi "chiede ai gestori dei canali che trasmettono programmi che mostrano scene di omosessualità in Camerun (...) di ritirare immediatamente questi programmi, che violano la legge, la morale e i costumi del nostro Paese, pena (...) la sospensione totale dei media interessati".

Il Camerun, come molti altri Paesi africani, riceve un gran numero di canali stranieri attraverso abbonamenti offerti dal gruppo francese Canal+ e da quello sudafricano DStv, oltre a una serie di altri piccoli operatori privati. I nove membri del Cnc sono nominati direttamente per decreto dal presidente Paul Biya, che governa il Paese con il pugno di ferro da oltre 40 anni. In Camerun le relazioni sessuali tra persone dello stesso sesso sono sanzionate col carcere, da sei mesi a cinque anni.

Human Rights Watch (Hrw) nel maggio dell'anno scorso denunciò "violenze e gli abusi" subiti da persone Lgbti (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali) nel Paese centrafricano. "La criminalizzazione dell'omosessualità ha creato un clima in cui i camerunesi e le forze di sicurezza possono aggredire e abusare delle persone LGBTI impunemente", ha deplorato l'ong americana per la difesa dei diritti umani.

(ANSA-AFP).