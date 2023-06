Berlusconi: bandiera Ue a mezz'asta domani all'Eurocamera

(ANSA) - STRASBURGO, 13 GIU - Domani tutte le tre sedi del Parlamento europeo, a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo, avranno dalle 8 alle 20 la bandiera dell'Ue e quella italiana a mezz'asta in occasione dei funerali di Stato per Silvio Berlusconi. E' quanto è stato deciso dalla presidenza dell'Eurocamera. Anche le due sedi del Pe in Italia, a Roma e Milano, avranno la bandiera europea e quella italiana a mezz'asta. (ANSA).