Zelensky, delegazione Cpi ha visitato zone alluvionate

(ANSA) - KIEV, 12 GIU - "In questi giorni, rappresentanti della Corte penale internazionale (Cpi) hanno visitato la regione di Kherson. Proprio il giorno dopo il disastro, il Procuratore generale (ucraino) ha inviato una richiesta di indagine all'ufficio del Procuratore della Corte (dell'Aja), e il lavoro è cominciato": lo ha reso noto, in un discorso tenuto la scorsa notte e riportato dal sito della presidenza, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "E' molto importante che i rappresentanti del Tribunale internazionale abbiano visto le conseguenze dell'atto terroristico russo con i loro occhi", ha detto il presidente ucraino.

Secondo Zelensky, il "terrorismo" della Russia "continua anche con il bombardamento cinico e brutale sui territori alluvionati, sulle zone di evacuazione. Noi stiamo promuovendo e continueremo a promuovere un'indagine indipendente e obiettiva da parte della Corte penale internazionale. Tutte le nostre forze dell'ordine e altri corpi dello stato - ha proseguito il presidente ucraino - sono coinvolte in questo procedimento al massimo delle loro capacità. Garantiamo (agli investigatori del Tpi) pieno accesso alle aree interessate, ai testimoni e a tutte le informazioni e le prove".

"Questa indagine è importante per la sicurezza del mondo intero. La piena e giusta perseguibilità dei terroristi e dello stato terrorista stesso è un prerequisito per impedire che atti così malvagi possano ripersi nel mondo", ha detto ancora Zelensky, citato dal sito della presidenza. (ANSA).