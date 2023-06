Ue, continuare a lavorare con Tunisi nonostante difficoltà

(ANSA) - BRUXELLES, 12 GIU - "Vogliamo approfondire le relazioni con la Tunisia e usare questo processo per uno sviluppo positivo sia per la Tunisia che per l'Unione Europea: Tunisi è un partner importante visto la sua posizione geografica e la storia condivisa, dunque dobbiamo continuare a lavorare nonostante le difficoltà". Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea, precisando che la visita della presidente Ursula von der Leyen insieme ai premier d'Italia e Olanda era disegnata per affrontare "un problema specifico". "La situazione in Tunisia è difficile dal punto di vista economico: questo significa che le altre dimensioni non vengono affrontate?", ha detto il portavoce riferendosi al tema dei diritti umani.

"Certamente no. Ma c'è un momento per tutto. Domenica il punto era come lavorare con le autorità tunisine su problemi quotidiani che hanno impatto sulle persone". (ANSA).