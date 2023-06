Putin, 'patriottismo ci unisce in questi tempi difficili'

(ANSA) - MOSCA, 12 GIU - "Il patriottismo e la responsabilità per il futuro della madrepatria" sono valori che rimangono "sacrosanti" per i russi e che "oggi, in un momento difficile per la Russia, uniscono ancor più la nostra società" e servono da "sostegno per i nostri eroi che partecipano all'operazione militare speciale". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un messaggio in occasione della festa nazionale che si celebra oggi. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. (ANSA).