Mosca saluta Berlusconi, 'un grande statista e visionario'

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Siamo sconvolti dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi.

Un grande statista che ha lasciato un segno profondo nella storia dell'Italia, del mondo e dei rapporti italo-russi. Un visionario, un uomo dalle grandi capacità e dal grande cuore.

Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici, al popolo italiano". Lo scrive in un tweet l'ambasciata russa in Italia postando una foto in bianco e nero del Cavaliere. (ANSA).