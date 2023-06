Kiev, quasi 400 bambini dispersi dall'inizio della guerra

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Sono 392 i bambini dispersi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa: lo ha reso noto su Facebook l'Ufficio del difensore civico ucraino, come riporta Ukrinform.

"Secondo i dati del portale statale Bambini della Guerra, al 12 giugno 2023, 392 bambini sono ritenuti dispersi in Ucraina, mentre 13.529 bambini sono stati ritrovati", si legge nel rapporto. (ANSA).