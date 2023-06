Kiev liberato quarto villaggio nel Donetsk. "I russi hanno fatto saltare un'altra diga"

L'esercito ucraino ha liberato un altro villaggio nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha annunciato su Telegram la viceministra della Difesa, Hanna Malyar. Si tratta del villaggio di Storozhevoe, il quarto riconquistato dopo quelli di Blagodatnoye, Neskuchne e Makarovka. "La bandiera nazionale sventola di nuovo su Storozhevoe, e questo sarà il caso di ogni insediamento fino a quando non libereremo l'intera terra ucraina", ha scritto oggi Malyar.

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha chiesto un accesso più ampio intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia per verificare una "discrepanza significativa" nei dati sul livello dell'acqua presso la diga di Kakhovka utilizzata per raffreddare i reattori dell'impianto: lo afferma il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, in un comunicato pubblicato sul sito dell'agenzia. Gli esperti dell'Aiea "hanno bisogno di accedere a un sito vicino" alla centrale di Zaporizhzhia "per chiarire il motivo di una discrepanza significativa tra le diverse misurazioni del livello del bacino idrico che fornisce l'acqua per raffreddare i sei reattori e il deposito di combustibile esaurito della struttura", scrive Grossi nella nota.

L'esercito russo ha fatto saltare in aria una diga sul fiume Mokry Yaly, nella regione di Donetsk, causando inondazioni su entrambe le sponde del fiume, come riferisce il portavoce della divisione Tavria delle forze ucraine Valery Hershen all'Ukrainska Pravda. "Sul fiume Mokry Yaly gli occupanti hanno fatto saltare una diga, che ha portato a inondazioni su entrambe le sponde del fiume. Tuttavia, questo non influisce sulle operazioni offensive in direzione di Tavriyske, nell'oblast di Kherson", ha detto.

"Gli ucraini sono riusciti ad avanzare di 6-7 chilometri negli ultimi giorni. Al momento, gli insediamenti di Neskuchne e Blagodatnoye sono saldamente sotto il loro controllo nell'avamposto di Vremiavsky. Anche il villaggio di Storozhevoye è presumibilmente occupato da Kiev, e da lì il nemico si è spinto sotto villaggio di Makarovka. Sull'altra sponda del fiume Mokry Yaly, il nemico sta attaccando le nostre truppe nel villaggio di Urozhaynoye". Lo scrive su Grey Zone, il canale Telegram semi-ufficiale della milizia Wagner.

La Russia ha respinto un attacco ucraino contro la nave da guerra 'Priazovye' nel Mar Nero: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo precisando che nessuno è rimasto ferito e la nave non ha riportato danni. Lo riporta Interfax. Le forze ucraine hanno cercato di colpire la 'Priazovye' la notte scorsa con sei droni navali, ha precisato il ministero, aggiungendo che la nave stava monitorando la situazione sulle rotte degli oleodotti TurkStream e Blue Stream nella parte sudorientale del Mar Nero. Tutti i sei droni navali ucraini sono stati distrutti dal fuoco della nave russa a 300 chilometri a sud-est di Sebastopoli, ha sottolineato il ministero della Difesa di Mosca,

Sono due i droni caduti la notte scorsa nella regione russa di Kaluga, a sud di Mosca: lo ha precisato su Telegram il governatore della regione, Vladislav Shapsha. In un primo tempo Shapsha aveva parlato di un solo drone, precipitato nel distretto Zhukovsky, vicino al villaggio di Strelkovka, a circa 140 chilometri dalla capitale russa. Un secondo drone, ha aggiunto successivamente il governatore, si è schiantato nei boschi del distretto municipale di Medynsky, a nord-est del distretto di Zhukovsky. In entrambi i casi non ci sono state vittime e solo danni minimi.

Almeno tre persone sono rimaste uccise e 13 ferite quando oggi i russi hanno sparato su una barca usata per soccorrere i civili dalla riva sinistra del Dnipro, nel Kherson alluvionato. Uno dei civili uccisi, un uomo di 74 anni, è stato colpito alla schiena quando ha cercato di proteggere con il proprio corpo una donna. Fra i feriti, anche due agenti di polizia ucraini. Lo scrive il governatore della regione, Oleksandr Prokudin, su Telegram.

Quindici carri di un treno merci vuoto sono deragliati nella regione russa di Belgorod: lo ha reso noto ieri sera su Telegram il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov. "Secondo le informazioni preliminari, non ci sono vittime", ha precisato, aggiungendo che non si conoscono ancora le cause dell'incidente avvenuto vicino a una stazione ferroviaria nel distretto municipale di Alexeyevsky.

Bombe russe sulla regione di Kherson, feriti 5 civili Cinque civili sono rimasti feriti durante gli attacchi russi di ieri nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Prokudin. "Nelle ultime 24 ore, il nemico ha lanciato 41 attacchi, sparando 247 proiettili da mortai, artiglieria, lanciarazzi multipli Grad, droni e aerei... L'esercito russo ha preso di mira le aree residenziali degli insediamenti della regione. Cinque persone sono rimaste ferite a causa dell'aggressione russa", si legge nel messaggio. I russi, ha aggiunto Prokudin, hanno sparato 32 proiettili contro la città di Kherson.

Gb, la fonte d'acqua della Crimea a rischio dopo crollo diga Il crollo della diga di Kakhovka ha quasi certamente "pesantemente compromesso" la principale fonte di acqua dolce della penisola di Crimea occupata, ovvero il Canale della Crimea del Nord (Ncc): lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence. L'Ncc attinge l'acqua dal bacino di Kakhovka, da un ingresso più in alto rispetto al letto del serbatoio, spiega il rapporto pubblicato su Twitter. Al 9 giugno il livello dell'acqua nel bacino era probabilmente sceso al di sotto del livello dell'ingresso e l'acqua smetterà presto di fluire in Crimea, osservano gli esperti di Londra, sottolineando che questo ridurrà la disponibilità di acqua dolce nel sud della regione di Kherson e nel nord della Crimea. Tuttavia, prosegue il ministero, è probabile che le autorità russe soddisfino il fabbisogno idrico immediato della popolazione utilizzando serbatoi, razionando l'acqua, scavando nuovi pozzi e consegnando acqua in bottiglia dalla Russia. Allo stesso tempo, conclude il rapporto, le comunità sia sul lato russo sia su quello ucraino del fiume Dnipro inondato stanno affrontando una crisi igienico-sanitaria con un accesso limitato all'acqua pulita e un aumento del rischio di malattie trasmesse dall'acqua.