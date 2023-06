India, super ciclone Biparjoy atteso in Gujarat il 15 giugno

(ANSA) - NEW DELHI, 12 GIU - L'India si prepara all'arrivo del ciclone Biparjoy, che, secondo l'Imd, l'Indian Meteorological Department, si è intensificato diventando "ciclone estremamente severo" e si scaricherà sul Gujarat il 15 giugno, dopo essersi scatenato sull'area del Sindh pachistano con forti venti, piogge torrenziali e inondazioni Il Centro disastri del Pacifico statunitense, prevede che un totale di quasi 1,40 milioni di persone tra India e Pakistan saranno esposte alla furia ddi Biparjoy, definito "estremamente violento".

La protezione civile del Gujarat, dove l'area del Saurashtra Kutch dovrebbe essere la più colpita, ha iniziato l'evacuazione di decine di migliaia di persone, che vengono spostate dalle coste verso campi di accoglienza all'interno della regione.

L'Imd ha lanciato l'allarme arancione, e prevede che le raffiche di raffiche di vento potranno raggiungere una velocità di 135-150 km all'ora.

Da oggi è in vigore anche il divieto assoluto di uscita nel Mare Arabico per tutti i pescatori. (ANSA).