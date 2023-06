Giappone: udienza omicidio Abe cancellata per allarme bomba

(ANSA) - TOKYO, 12 GIU - Un oggetto sospetto, potenzialmente pericoloso, è stato trovato al tribunale di Nara, nell'ovest del Giappone, dove era in programma per oggi il processo all'uomo incriminato per l'omicidio dell'ex premier Shinzo Abe, causando l'evacuazione del personale e dei visitatori.

Le autorità locali riferiscono che la polizia ha inviato un'unità specializzata nella gestione di esplosivi per ispezionare una borsa lasciata incustodita. A partire dalle 15 locali (le 8 in Italia) dovevano svolgersi le prime udienze preliminari che riguardano il 42enne Tetsuya Yamagami, accusato di aver sparato ad Abe, uccidendolo, durante un discorso elettorale nell'estate dello scorso anno. Un omicidio che ha fortemente scosso l'opinione pubblica a livello globale.

La Corte distrettuale ha comunicato di aver cancellato le procedure che avrebbero coinvolto i funzionari del tribunale, i pubblici ministeri e gli avvocati per accordarsi sul caso e fissare la data del processo. Lo stesso imputato, accusato di omicidio e violazione delle leggi sul controllo delle armi, doveva essere presente, riferiscono i media locali. (ANSA).