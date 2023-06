Mosca, 'non esistono i prerequisiti per i colloqui con Kiev'

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Ad oggi non c'è nemmeno una "fragile base" per i colloqui con il governo ucraino: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass.

"Oggi non ci sono i presupposti per gli accordi. Inoltre, oggi non ci sono le basi, neanche fragili, per costruire qualsiasi dialogo", ha affermato Peskov. Lo riporta la Tass.

"Vediamo: in primo luogo, il regime è riluttante; secondo, non è pronto e terzo, non può (tenere i negoziati), come possiamo dire, senza equivoci", ha aggiunto in un'intervista al programma Mosca.Cremlino.Putin. (ANSA).