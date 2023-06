Meloni, 'soddisfatti per dichiarazione congiunta Ue-Tunisia'

(ANSA) - TUNISI, 11 GIU - "Vogliamo arrivare al Consiglio europeo di fine giugno con un memorandum d'intesa già firmato tra Ue e Tunisia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella dichiarazione congiunta a Tunisi con Ursula von der Leyen e Mark Rutte. "Siamo molto soddisfatti della dichiarazione congiunta dell'Ue e della Tunisia adottata oggi. E' un passo molto importante. Abbiamo un'importante finestra di opportunità", ha aggiunto la premier annunciando anche che l'Italia è pronta a organizzare una conferenza internazionale su migrazione e sviluppo della quale abbiamo parlato con il presidente Saied.

Questa sarò un'ulteriore tappa di questo percorso".

"Ringrazio la presidente von der Leyen per il suo instancabile lavoro. Su questo risultato ringrazio anche il grande lavoro diplomatico fatto dal governo italiano. La dichiarazione congiunta - ha proseguito la premier - è un primo passo importante per un partenariato tra Tunisia e Ue, per affrontare in maniera integrata tanto la crisi migratoria quanto il tema dello sviluppo per entrambe le sponde del Mediterraneo".

(ANSA).