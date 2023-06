Meloni a Tunisi, vertice con l'Ue e Saied

È in corso nel Palazzo Presidenziale di Cartagine l'incontro congiunto della presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, della presidente Ue Ursula von der Leyen e del primo ministro olandese Mark Rutte con il presidente tunisino Kais Saied.



Meloni è atterrata stamani all'aeroporto internazionale di Tunisi. Von der Leyen è atterrata a Tunisi negli stessi minuti di Meloni. Dopo l'incontro con Saied von der Leyen rientrerà a Bruxelles per partire, subito, dopo alla volta di Brasilia, prima tappa del suo tour in America Latina.



Al termine del vertice, attorno alle 12:30 (ora italiana), è prevista una dichiarazione congiunta dei tre leader europei.