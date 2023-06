Kiev libera un villaggio nel Donetsk. Due droni caduti a sud di Mosca

Le forze ucraine hanno liberato il villaggio di Blagodatnoye nella regione di Donetsk, nell'est del Paese: lo ha reso noto su Telegram il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashenko. "Il villaggio di Blagodatnoye nella regione di Donetsk, è stato liberato! Secondo la 68/ma Brigata separata Oleksa Dovbush, una bandiera ucraina sventola ora sul villaggio", ha scritto Gerashenko. "I soldati fanno sapere di essere riusciti a catturare dei militari russi durante l'operazione. Attendiamo i rapporti ufficiali dello Stato Maggiore", ha aggiunto.

Le forze ucraine hanno abbattuto la notte scorsa tre droni kamikaze Shahed lanciati dai russi nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina sud-orientale: lo ha reso noto il capo dell'Amministrazione militare regionale, Sergey Lysak, come riporta Rbc-Ucraina.

"Questa notte, i difensori del Vostok PvK hanno colpito con precisione i droni nemici. Hanno distrutto contemporaneamente tre Shahed inviati dagli invasori nella regione di Dnipropetrovsk", ha dichiarato Lysak in un comunicato.

La Russia ha respinto un attacco ucraino contro la nave da guerra 'Priazovye' nel Mar Nero: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo precisando che nessuno è rimasto ferito e la nave non ha riportato danni. Lo riporta Interfax. Le forze ucraine hanno cercato di colpire la 'Priazovye' la notte scorsa con sei droni navali, ha precisato il ministero, aggiungendo che la nave stava monitorando la situazione sulle rotte degli oleodotti TurkStream e Blue Stream nella parte sudorientale del Mar Nero. Tutti i sei droni navali ucraini sono stati distrutti dal fuoco della nave russa a 300 chilometri a sud-est di Sebastopoli, ha sottolineato il ministero della Difesa di Mosca,

Sono due i droni caduti la notte scorsa nella regione russa di Kaluga, a sud di Mosca: lo ha precisato su Telegram il governatore della regione, Vladislav Shapsha. In un primo tempo Shapsha aveva parlato di un solo drone, precipitato nel distretto Zhukovsky, vicino al villaggio di Strelkovka, a circa 140 chilometri dalla capitale russa. Un secondo drone, ha aggiunto successivamente il governatore, si è schiantato nei boschi del distretto municipale di Medynsky, a nord-est del distretto di Zhukovsky. In entrambi i casi non ci sono state vittime e solo danni minimi.

Almeno tre persone sono rimaste uccise e 13 ferite quando oggi i russi hanno sparato su una barca usata per soccorrere i civili dalla riva sinistra del Dnipro, nel Kherson alluvionato. Uno dei civili uccisi, un uomo di 74 anni, è stato colpito alla schiena quando ha cercato di proteggere con il proprio corpo una donna. Fra i feriti, anche due agenti di polizia ucraini. Lo scrive il governatore della regione, Oleksandr Prokudin, su Telegram.

Quindici carri di un treno merci vuoto sono deragliati nella regione russa di Belgorod: lo ha reso noto ieri sera su Telegram il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov. "Secondo le informazioni preliminari, non ci sono vittime", ha precisato, aggiungendo che non si conoscono ancora le cause dell'incidente avvenuto vicino a una stazione ferroviaria nel distretto municipale di Alexeyevsky.

Bombe russe sulla regione di Kherson, feriti 5 civili Cinque civili sono rimasti feriti durante gli attacchi russi di ieri nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Prokudin. "Nelle ultime 24 ore, il nemico ha lanciato 41 attacchi, sparando 247 proiettili da mortai, artiglieria, lanciarazzi multipli Grad, droni e aerei... L'esercito russo ha preso di mira le aree residenziali degli insediamenti della regione. Cinque persone sono rimaste ferite a causa dell'aggressione russa", si legge nel messaggio. I russi, ha aggiunto Prokudin, hanno sparato 32 proiettili contro la città di Kherson.

Ucraina, i russi distruggono mezzi blindati nel Donetsk

Isw, successi locali ucraini nella regione di Zaporizhzhia Le forze ucraine hanno ottenuto successi locali nell'ovest della regione di Zaporizhzhia durante i contrattacchi a sud-ovest e sud-est di Orikhov, come mostrano alcuni video pubblicati ieri: lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo rapporto quotidiano sull'andamento del conflitto. Nonostante questi successi, prosegue il centro studi statunitense, Mosca continua a sostenere che le truppe russe in quest'area si stanno difendendo con successo dai tentativi di offensiva ucraini. Gli esperti militari affermano che le truppe russe nella regione di Zaporizhzhia continuano a difendersi dagli attacchi ucraini secondo una dottrina di difesa tattica ben fondata, riporta il think tank. L'Isw scrive inoltre le forze ucraine stanno cercando di condurre un'operazione tattica estremamente difficile: un assalto frontale alle posizioni difensive russe, complicato dalla mancanza di superiorità aerea. "Non sorprende che le forze ucraine stiano subendo perdite negli attacchi iniziali contro alcune delle forze russe meglio preparate in Ucraina - osservano gli analisti del centro studi -. Tuttavia, gli attacchi iniziali... non sono rappresentativi di tutte le operazioni ucraine. L'esercito russo rimane pericoloso, le forze ucraine affrontano certamente un duro combattimento, ma l'Ucraina non ha ancora trasferito la stragrande maggioranza delle sue forze di controffensiva e la difesa russa non è uniformemente forte in tutte le aree del fronte".

Le forze ucraine hanno condotto ieri operazioni controffensive in almeno quattro aree del fronte scrive l'Isw) nel suo rapporto quotidiano sull'andamento del conflitto. Fonti russe hanno riferito di attività ucraine nella regione di Lugansk, vicino a Bilohorivka, riporta il centro studi statunitense ricordando che secondo il portavoce del Gruppo di forze orientali ucraine - il colonnello Serhiy Cherevaty - le forze di Kiev sono avanzate fino a 1.400 metri in aree non specificate del fronte di Bakhmut. Allo stesso tempo, blogger militari russi hanno riferito di avanzamenti ucraini a nord-ovest e nord-est di Bakhmut. Da parte sua, il ministero della Difesa russo e altre fonti russe hanno affermato che le truppe ucraine hanno condotto attacchi localizzati nella zona di confine tra le regioni di Donetsk e Zaporizhzhia, in particolare nell'area di Velyka Novosilka.

Gb, la fonte d'acqua della Crimea a rischio dopo crollo diga Il crollo della diga di Kakhovka ha quasi certamente "pesantemente compromesso" la principale fonte di acqua dolce della penisola di Crimea occupata, ovvero il Canale della Crimea del Nord (Ncc): lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence. L'Ncc attinge l'acqua dal bacino di Kakhovka, da un ingresso più in alto rispetto al letto del serbatoio, spiega il rapporto pubblicato su Twitter. Al 9 giugno il livello dell'acqua nel bacino era probabilmente sceso al di sotto del livello dell'ingresso e l'acqua smetterà presto di fluire in Crimea, osservano gli esperti di Londra, sottolineando che questo ridurrà la disponibilità di acqua dolce nel sud della regione di Kherson e nel nord della Crimea. Tuttavia, prosegue il ministero, è probabile che le autorità russe soddisfino il fabbisogno idrico immediato della popolazione utilizzando serbatoi, razionando l'acqua, scavando nuovi pozzi e consegnando acqua in bottiglia dalla Russia. Allo stesso tempo, conclude il rapporto, le comunità sia sul lato russo sia su quello ucraino del fiume Dnipro inondato stanno affrontando una crisi igienico-sanitaria con un accesso limitato all'acqua pulita e un aumento del rischio di malattie trasmesse dall'acqua.