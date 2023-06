Brasile: San Paolo,folla assalta un'auto nel regno dello spaccio

(ANSA) - SAN PAOLO, 11 GIU - Poteva essere perfettamente una scena di "The Walking Dead" ma è successo invece sabato nella metropoli brasiliana di San Paolo.

Secondo quanto mostrano diversi video diffusi sui social, un uomo alla guida di un'auto è stato aggredito ieri da una turba di persone nel quartiere battezzato "crackolandia" per essere un mercato della droga e una piazza di consumo 24 ore su 24.

Nel video si vede come durante circa due minuti l'auto viene circondata da una cinquantina di persone che iniziano a colpirla selvaggiamente e senza un motivo apparente.

Questo fino all'arrivo di quattro motociclette della polizia che provocano la dispersione della folla e permettono all'automobilista di proseguire e mettersi in salvo già con il veicolo semidistrutto.

Secondo quanto denunciano le organizzazioni di quest'area di San Paolo, nei primi quattro mesi dell'anno si è registrato un caso di furto o rapina ogni 20 minuti e nella zona predomina la paura e la sensazione di insicurezza. (ANSA).