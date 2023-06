Arrestata e subito rilasciata l'ex premier scozzese Sturgeon

La ex first minister scozzese Nicola Sturgeon è stata rilasciata senza accusa dopo essere stata arrestata in relazione a un'indagine sulle finanze del Snp. Lo riferiscono i media britannici. Srturgeon è stata arrestata e interrogata come sospetto. Dopo il rilascio, su Twitter ha scritto: "Sono innocente"

L'ex premier scozzese Nicola Sturgeon era stata arrestata dalla polizia nell'ambito di indagini su reati finanziari da parte dello Scottish National Party (Snp). Sturgeon si era dimessa da primo ministro e leader del Snp all'inizio di aprile. L'indagine riguarda più di 600.000 sterline in donazioni per una campagna indipendentista che sarebbero state distratte dalle casse del partito.

Il marito di Nicola Sturgeon, Peter Murrell, per 24 anni amministratore del Snp, era stato arrestato nella lora casa di Uddingston vicino a Glasgow il 5 aprile e rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio. Anche Colin Beattie, tesoriere del partito, era stato fermato e interrogato nell'ambito della stessa inchiesta il 18 aprile e successivamente rilasciato in attesa di ulteriori indagini.