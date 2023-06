Ancora incendi in Canada, 'potrebbero durare tutta l'estate'

(ANSA) - WASHINGTON, 10 GIU - Nuovi forti incendi in Canada stanno causando l'evacuazione di migliaia di persone in tutto il Paese, mentre il governo avverte che i fenomeni potrebbero durare "tutta l'estate".

Dall'inizio dell'anno le fiamme hanno bruciato oltre 46.000 chilometri quadrati, molto al di sopra della media. Le autorità ambientali indicano che al momento ci sono ancora 416 incendi attivi nel paese, 203 dei quali classificati fuori controllo.

Dopo qualche giorno di tregua in Alberta gli incendi si sono intensificati e gli abitanti della città di Edson sono stati costretti alla seconda evacuazione in un mese. Nell'est del paese, il ministro della pubblica sicurezza del Quebec Francois Bonnardel ha dichiarato sabato mattina che la situazione rimane difficile, con diverse città minacciate. "Temiamo che possa durare tutta l'estate", ha avvertito. (ANSA).