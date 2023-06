Zelensky, azioni di controffensiva sono in corso al fronte

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito di "azioni di controffensiva" da parte dell'esercito al fronte, rifiutandosi però di dire se si tratti del grande attacco che lo stato maggiore di Kiev sta preparando da mesi. "In Ucraina sono in corso azioni di controffensiva e di difesa, ma non ne parlerò in dettaglio", ha dichiarato Zelensky in conferenza stampa.

"È 'interessante' quello che ha detto Putin sulla nostra controffensiva. È importante che la Russia senta di non avere molto tempo, secondo me. In Ucraina si stanno svolgendo azioni di controffensiva e difensive. In quale fase, non entrerò nel dettaglio", ha detto il presidente ucraino in conferenza stampa congiunta con il primo ministro canadese Justin Trudeau, che oggi è in visita a Kiev. Lo riferisce Rbc-Ukraine. Il presidente ha osservato che tutti sentirano delle azioni di controffensiva dell'esercito ucraino sottolineando però "che non bisogna fidarsi di questo o quel canale Telegram, e soprattutto del dittatore russo". "Mi sembra che dobbiamo fidarci dei nostri militari. Mi fido di loro, sono in contatto quotidiano con i nostri comandanti, Syrsky, Tarnavsky, Moskalev, Zaluzhny. Tutti sono positivi. Ditelo a Putin", ha aggiunto Zelensky rispondendo al giornalista che chiedeva se la dichiarazione di Vladimir Putin sull'inizio di una controffensiva delle forze armate ucraine fosse vera. (ANSA).