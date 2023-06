Zelensky: "Azioni di controffensiva sono in corso al fronte"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito di "azioni di controffensiva" da parte dell'esercito al fronte, rifiutandosi però di dire se si tratti del grande attacco che lo stato maggiore di Kiev sta preparando da mesi. "In Ucraina sono in corso azioni di controffensiva e di difesa, ma non ne parlerò in dettaglio", ha dichiarato Zelensky in conferenza stampa.

"È 'interessante' quello che ha detto Putin sulla nostra controffensiva. È importante che la Russia senta di non avere molto tempo, secondo me. In Ucraina si stanno svolgendo azioni di controffensiva e difensive. In quale fase, non entrerò nel dettaglio", ha detto il presidente ucraino in conferenza stampa congiunta con il primo ministro canadese Justin Trudeau, che oggi è in visita a Kiev. Lo riferisce Rbc-Ukraine.

Le truppe ucraine sono avanzate fino a 1,4 km in diverse zone della direzione di Bakhmut nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto Serhiy Cherevaty, portavoce del raggruppamento orientale delle Forze armate ucraine, come riporta il consigliere del ministero dell'Interno ucraino Anton Gerashenko. Secondo Cherevaty, sono stati uccisi 138 soldati russi e 236 sono rimasti feriti. Inoltre, gli ucraini hanno inoltre distrutto un obice semovente Sau Gvozdyka, tre veicoli blindati, un obice D-30, un cannone antiaereo C-60, un drone Zala, otto depositi di munizioni e sette veicoli russi utilizzati per consegnare munizioni e armi.

Gb, gli ucraini sfondano la prima linea delle difese russe Le forze ucraine sono penetrate nella prima linea delle difese russe in alcune aree del fronte, mentre la performance russa è stata finora contrastante: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence sull'andamento del conflitto. "Nelle ultime 48 ore si sono svolte importanti operazioni ucraine in diversi settori dell'Ucraina orientale e meridionale - si legge nel rapporto pubblicato su Twitter -. In alcune aree, le forze ucraine hanno probabilmente compiuto buoni progressi e sono penetrate nella prima linea delle difese russe. In altre, i progressi ucraini sono stati più lenti".

Agenzia ANSA Trudeau a Kiev, annuncia nuovi aiuti militari dal Canada - Mondo Il Canada stanzia altri 500 milioni di dollari canadesi (circa 400 milioni di dollari Usa) per un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina: lo ha annunciato il primo ministro canadese, Justin Trudeau, che è in visita a Kiev, come riportano i media ucr... (ANSA)

'Governatore filorusso di Kherson ferito in un attacco' Il capo dell'amministrazione filorussa della regione di Kherson Vladimir Saldo sarebbe rimasto gravemente ferito nel bombardamento dell'albergo dove alloggia insieme con russi e collaboratori filorussi. Lo riporta l'edizione locale Most citata da Rbc-Ukraine. I residenti del villaggio di Shchaslyvtseve, nel distretto di Genichesk, hanno riferito che le strutture occupate dai russi e dai loro collaboratori sono state bombardate. L'amministrazione russa di Kherson non ha ancora confermato o smentito.

Filorussi, 6.000 persone evacuate dalla regione di Kherson Oltre 6.000 persone, tra cui 235 bambini, sono state evacuate dalle zone allagate della regione di Kherson dopo il recente crollo della diga di Kakhovka: lo ha reso noto oggi su Telegram il governatore filorusso ad interim della regione, Vladimir Saldo. Lo riporta la Tass. "Ad oggi, 10 giugno, più di 6.000 persone sono state evacuate dalle aree allagate di Novaya Kakhovka, Aleshky e Golaya Pristan, tra cui 235 bambini e 81 persone con mobilità ridotta", ha scritto Saldo, aggiungendo che 32 persone sono state ricoverate in ospedale. Nel complesso, 795 persone sono coinvolte nelle operazioni di soccorso.

Kiev, '4 morti e 27 dispersi dopo rottura diga di Kakhovka'. Ministro, 'Evacuate circa 2.620 persone, tra cui 160 bambini' Quattro persone sono morte e altre 27 sono ritenute disperse in seguito alle inondazioni provocate dalla rottura della diga di Nova Kakhovka: lo ha reso noto su Facebook il ministro dell'Interno ucraino, Igor Klymenko, come riporta Ukrinform. Ad oggi, ha aggiunto, sono state evacuate circa 2.620 persone, tra cui 160 bambini. Inoltre, secondo Klymenko, 11 persone sono rimaste ferite dai bombardamenti russi mentre erano in corso le evacuazioni delle zone inondate. "Stiamo cercando di continuare le operazioni di evacuazione, ma il nemico sta sparando senza pietà. Non stiamo perdendo la forza e la fiducia: stiamo facendo di tutto per salvare le persone", ha aggiunto. Il ministro ha precisato che al momento risultano allagati 47 insediamenti nella regione di Kherson, di cui 33 (per un totale di 3.815 case) nelle aree sotto il controllo ucraino e 14 nel territorio occupato dai russi. Nella regione di Mykolaiv, dove sono state evacuate 936 persone, tra cui 167 bambini, risultano allagate 31 tra città e villaggi. Nella regione di Dnipropetrovsk più di 89.000 famiglie in 26 città e villaggi sono senza acqua potabile



Kiev, colpite strutture occupate dai militari russi nel Kherson Le forze ucraine hanno attaccato questa mattina la struttura dove sono acquartierate le truppe russe sulla Striscia di Arabat, nella regione ucraina meridionale di Kherson: lo ha reso noto il consigliere regionale Sergi Khlan in un post su Facebook, citato da Ukrinform. "Regione di Kherson. Intorno alle 5-6 del mattino, diversi colpi delle Forze armate ucraine e gli edifici del 'quartiere governativo' degli occupanti sulla Punta di Arabat sono andati in fumo", ha scritto. Khlan ha aggiunto che in una base i muri sono crollati proprio mentre i russi stavano mangiando. Ieri sera nel villaggio di Strilkove, sulla Striscia di Arabat, "i militari russi hanno subito un altro attacco, è stato colpito l'edificio occupato dal ministero degli Interni della Federazione Russa". Secondo l'Ukrainska Pravda, il governatore filorusso di Kherson Vladimir Saldo doveva passare la notte in uno degli edifici bombardati dalle forze ucraine. Secondo l'amministrazione russa Saldo è vivo.

LA DIPLOMAZIA

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato di voler parlare a breve con il presidente russo Vladimir Putin: "Ho intenzione di farlo di nuovo presto", ha detto oggi parlando sabato al 38mo Congresso della Chiesa evangelica a Norimberga, come riferisce la Bild.

Un prerequisito per una "pace equa" è che la Russia ritiri le sue truppe, ha detto Scholz. "Questo è ciò che deve essere compreso." Alcuni dal pubblico hanno chiesto di negoziare e il cancelliere ha risposto: "Negoziare va bene. La domanda è, chi sta negoziando con chi e su cosa". Scholz e Putin ebbero un colloquio l'anno scorso dopo l'inizio della guerra.

L'agenda del presidente russo Vladimir Putin non prevede finora colloqui telefonici con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha dichiarato alla Tass il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.