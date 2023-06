Turchia, esplosione in una fabbrica di razzi, 5 morti

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Cinque persone sono morte oggi in seguito ad una esplosione in una fabbrica di razzi e munizioni nel distretto Elmadag di Ankara: lo ha reso noto il ministero della Difesa turco, come riporta Hurriyet.

"Un'esplosione ha avuto luogo in uno stabilimento di proprietà della Mke che produce razzi e munizioni, nella provincia di Ankara. Cinque nostri lavoratori sono rimasti uccisi. È in corso un'indagine", si legge in un comunicato del ministero.

L'esplosione è stata provocata, "secondo le prime indagini, da una reazione chimica": lo ha detto il governatore di Ankara, Vasip Sahin, come riporta Hurriyet. Nel frattempo, il ministero della Difesa turco ha reso noto in un comunicato che dopo l'esplosione è scoppiato un incendio. (ANSA).