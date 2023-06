Scholz, 'ho intenzione di parlare con Putin a breve'

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato di voler parlare a breve con il presidente russo Vladimir Putin: "Ho intenzione di farlo di nuovo presto", ha detto oggi parlando sabato al 38mo Congresso della Chiesa evangelica a Norimberga, come riferisce la Bild. Un prerequisito per una "pace equa" è che la Russia ritiri le sue truppe, ha detto Scholz. "Questo è ciò che deve essere compreso." Alcuni dal pubblico hanno chiesto di negoziare e il cancelliere ha risposto: "Negoziare va bene. La domanda è, chi sta negoziando con chi e su cosa". Il Cremlino ha subito commentato, il portavoce Peskov ha affermato che un colloquio telefonico tra Putin e Scholz non è in agenda. (ANSA).