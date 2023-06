Malesia: allerta precoce per gli incendi nel sud-est asiatico

(ANSA) - SINGAPORE, 10 GIU - Un sistema di allerta precoce e prevenzione incendi è stato istituito dalla Malesia per i suoi vicini dell'Asean, mentre il fenomeno meteorologico di El Nino incombe e aumenta il rischio di incendi nella vegetazione e in altre aree.

Il Fire Danger Rating System, o Fdrs, è in grado di valutare il rischio di incendi e prevedere il comportamento del fuoco fino a sette giorni in anticipo.

Il sistema utilizza dati satellitari in grado di distinguere se il calore proviene da un'area industriale, un pozzo di petrolio e gas o vegetazione in fiamme, nonché dati su tempo, temperatura e punti caldi da 459 stazioni meteorologiche dell'Asean Global Telecommunication System, ha affermato il ministro delle risorse naturali, dell'ambiente e dei cambiamenti climatici Nik Nazmi Nik Ahmad.

L'Indonesia, da parte sua, sta anche sistemi per produrre pioggia artificiale e rafforzare le riserve idriche, che potrebbero aiutare a prevenire gli incendi delle torbiere, ha affermato martedì il ministro indonesiano coordinatore per gli affari marittimi e per gli investimenti Luhut Binsar Pandjaitan.

