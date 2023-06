Colombia, la piccola Cristin ha compiuto un anno nella jungla

(ANSA) - BOGOTÁ, 10 GIU - Cristin Ranoque Mucutuy, la più piccola dei quattro bambini sopravvissuti per quaranta giorni nella jungla colombiana dopo un incidente aereo, ha compiuto il suo primo anno di vita il 26 maggio, mentre si trovava dispersa nella selva.

In quella data il Comando delle forze armate aveva invitato l'intero Paese a festeggiare il compleanno della neonata con una preghiera per lei e per i suoi fratellini. (ANSA).