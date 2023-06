Annecy, fuori pericolo i bambini accoltellati nel parco

(ANSA) - ANNECY, 10 GIU - Non sono più in pericolo di vita le vittime dell'aggressione di due giorni fa in un parco di Annecy dove un rifugiato siriano ha accoltellato quattro bambini tra i due e i tre anni e due adulti. La procura ha reso noto che la prognosi per i bambini che hanno riportato le ferite più gravi è stata sciolta. La pm di Annecy Line Bonnet-Mathis inoltre ha riferito che l'aggressore, il 31enne Abdalmasih Hanoun, "non ha voluto parlare", né durante le 48 ore di detenzione della polizia, né davanti ai due giudici istruttori incaricati dell'inchiesta.

L'uomo deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio plurimo.

