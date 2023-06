Usa, Iran aiuta la Russia per impianto droni vicino Mosca

(ANSA) - NEW YORK, 09 GIU - L'Iran sta aiutando la Russia a costruire un impianto per droni a est di Mosca per la guerra in Ucraina. Lo afferma la Casa Bianca, secondo la quale l'impianto dovrebbe essere completamente operativo agli inizi del 2024.

L'amministrazione - riportano i media americani - condivide quindi immagini satellitari di due edifici in Russia che sarebbero sede dell'impianto. La Russia ha usato droni iraniani "nelle ultime settimane per colpire Kiev. La partnership militare fra Russia e Iran si sta rafforzando", afferma il portavoce del consiglio per consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby. (ANSA).