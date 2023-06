Tajani, l'accordo sui migranti è un primo passo importante

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "L'accordo sui migranti in Europa è un primo passo importante". "L'Italia è molto soddisfatta del risultato raggiunto ieri a Lussemburgo. Mi sono complimentato con Piantedosi per il lavoro svolto: abbiamo lavorato in piena sintonia. Finalmente l'Europa ha capito che la questione migratoria la si deve affrontare tutti insieme, non è un problema dei singoli stati, ma una questione che tutti quanti dobbiamo affontare. La cosa più importante è risolvere il problema a monte, dobbiamo guardare a quello che succede in Africa e avere una strategia europea perchè si possa tutelare il diritto a non migrare". Lo afferma il ministro degli Esteri, vicepresidente del Ppe e coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, a margine della seconda giornata della due giorni di studi "Con i valori cristiani al centro: la classe dirigente per l'Europa di oggi e domani". (ANSA).