Sunak, sicuro di sostegno Usa a Kiev con ogni amministrazione

Il primo ministro conservatore ha sottolineato di non voler "ovviamente" interferire rispetto alla situazione politica americana, in particolare in vista delle elezioni presidenziali dell'anno prossimo, ma dopo aver incontrato i leader democratici e repubblicani al Congresso ha potuto affermare che da entrambi gli schieramenti viene garantito il supporto agli sforzi di Kiev contro l'invasione russa. La domanda posta al premier Tory riguardava le posizioni sul conflitto espresse dall'ex presidente Donald Trump, il frontrunner per la corsa alla Casa Bianca del partito repubblicano e dal suo principale avversario nel Gop, il governatore della Florida Ron DeSantis: entrambi nelle loro dichiarazioni avevano fatto emergere una linea meno propensa al sostegno militare a Kiev e più isolazionista rispetto a quella dell'attuale amministrazione democratica.

