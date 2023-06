Sondaggio, il gradimento per il governo Lula cala al 37%

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 09 GIU - Scende ancora l'approvazione del governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva in Brasile: è quanto rivela un sondaggio Ipec pubblicato oggi dal quotidiano O Globo, secondo il quale l'indice di gradimento dei brasiliani è calato al 37%, due punti percentuali in meno (39%) rispetto all'indagine condotta dallo stesso istituto l'11 aprile.

In base all'ultimo rilevamento, l'esecutivo è disapprovato dal 28% della popolazione (in aumento di due punti rispetto ad aprile, quando era al 26%), mentre il 37% lo considera "regolare".

Il margine di errore del sondaggio è di due punti percentuali in più o in meno.

Per questo rilevamento, Ipec ha intervistato duemila brasiliani tra l'1 e il 5 giugno in 127 differenti città del Paese. (ANSA).