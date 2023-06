'Rilevata un'esplosione prima del crollo della diga'

(ANSA) - OSLO, 09 GIU - L'istituto di sismologia norvegese (Norsar) ha rilevato "un'esplosione" proveniente dalla regione della diga ucraina di Kakhovka prima del momento del crollo.

Questo dato non attribuisce un'origine all'esplosione, supporta l'idea che la diga idroelettrica, situata in un'area sotto il controllo russo, non abbia ceduto a causa dei danni subiti durante i bombardamenti dei mesi precedenti. (ANSA).