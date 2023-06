Prolungata la custodia dell'autore dell'attentato di Annecy

La giustizia francese ha prorogato la custodia cautelare di Abdalmasih Hanoun, l'uomo di nazionalità siriana che ha ferito ieri con un coltello sei persone, tra cui quattro bambini piccoli, ad Annecy: lo ha annunciato su Twitter il Procuratore della città, Line Bonnet Mathis.

Secondo una fonte vicina alle indagini, le sue condizioni sono state ritenute "compatibili con la custodia della polizia" dopo la sua perizia psichiatrica.

Due dei 4 bambini feriti nell'attacco con un coltello ieri ad Annecy, nel sud-est della Francia, sono ancora in gravi condizioni, ha annunciato stamattina il portavoce del governo, Olivier Véran, poco prima della partenza del presidente Emmanuel Macron per la città dell'Alta Savoia francese. "Da quanto ne so io - ha detto Véran a France Info - ci sarebbero ancora due bambini considerati in gravi condizioni, con prognosi riservata".

Tutti e quattro "sono stati operati e attualmente si trovano in osservazione. Il loro stato di salute è stazionario": lo ha detto la premier francese, Elisabeth Borne, interrogata sulle condizioni dei feriti durante una visita a Salon-de-Provence, nella regione di Marsiglia (sud del paese).

Il presidente francese Emmanuel Macron e la consorte Brigitte si sono recati a Grenoble, dove sono ricoverati 3 dei quattro bambini. (ANSA).