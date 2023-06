Presidente dell'Honduras in Cina da Xi dopo rottura con Taiwan

(ANSA) - TEGUCIGALPA, 09 GIU - La presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, si trova da oggi in Cina per una visita ufficiale di sei giorni, durante la quale incontrerà anche il suo omologo Xi Jinping.

Il viaggio fa seguito alla decisione presa a marzo dall'Honduras di allacciare le relazioni con Pechino a danno di Taiwan. Proprio in questi giorni, tra l'altro, la Cina ha inaugurato ufficialmente la sua ambasciata a Tegucigalpa.

Castro è atterrata a Shanghai, dove - secondo fonti ufficiali - è previsto anche un incontro con la responsabile della Nuova banca di sviluppo (Nbd) dei Brics, l'ex presidente brasiliana Dilma Rousseff.

La leader honduregna visiterà poi il centro di ricerca e sviluppo del gigante della tecnologia Huawei e in seguito partirà per Pechino "per segnare una pietra miliare storica", ha commentato il governo del Paese latinoamericano. (ANSA).