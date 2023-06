Italia-Gb: un comitato congiunto strategico per la sicurezza

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Il sottosegretario agli interni del governo britannico, Matthew Rycroft, ha incontrato il capo della Polizia, Vittorio Pisani, per lanciare il Comitato congiunto strategico per la sicurezza Italia-Gran Bretagna. L'obiettivo, scrive Rycroft su Twitter, è "mantenere i nostri cittadini al sicuro rafforzando la nostra cooperazione in materia di criminalità organizzata, immigrazione, terrorismo e cyber".

