Il Festival di Glastonbury vieta e-sigarette usa e getta

Non più solo coltelli: alla lista di oggetti da non poter portare al Festival di Glastonbury quest'anno si aggiungono anche i vaporizzatori - le sigarette elettroniche di vario tipo - usa e getta.

La scelta degli organizzatori - stando a quanto riportato dal Guardian - è stata presa in considerazione del livello di inquinamento dei dispositivi elettronici per il fumo, che funzionano con il litio e non sono ricaricabili. Stando ad alcune stime, nel Regno Unito ogni settimana ne vengono gettati via circa 1.3 milioni.

Secondo il parere di alcuni esperti, inoltre, i vaporizzatori usa e getta hanno causato nell'ultimo anno un vertiginoso aumento di incendi negli impianti di riciclaggio. Senza contare l'uso sempre più largo che i giovanissimi fanno di questi dispositivi, come denuncia Rachel de Souza, commissario per i bambini in Inghilterra, per la quale "questi prodotti sono intenzionalmente commercializzati e promossi per i bambini".

