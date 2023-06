Greta si diploma, finiscono gli scioperi ma non la lotta

Greta Thunberg non sarà più costretta a scioperare, saltando le lezioni a scuola, per i Fridays for Future, la protesta che ha lanciato 5 anni fa ogni venerdì per combattere contro il cambiamento climatico. La giovane attivista svedese, divenuta simbolo dell'ambientalismo nel mondo, si è diplomata. Niente più scuola e quindi niente più scioperi. Ma non metterà la parola fine alla sue proteste.

E così, anche nel giorno del diploma, ha deciso di andare davanti al Parlamento svedese, cartello alla mano, proprio come aveva fatto la prima volta nel 2018, quando il mondo non poteva ancora sapere che quella piccola adolescente dalle lunghe trecce bionde avrebbe ispirato studenti dei quattro angoli del Pianeta.

Diversi i momenti, nel corso di questi anni, in cui Greta è riuscita a catturare l'attenzione mediatica. Nel 2019 scelse di recarsi in barca a vela, e non in aereo, al vertice delle Nazioni Unite per l'ambiente a New York per evitare le emissioni di carbonio nell'atmosfera. Un gesto forte, tanto quanto il discorso pronunciato in quell'occasione, quando con le lacrime agli occhi salì sul palco e sfidò i leader mondiali presenti tuonando: "Come osi? Hai rubato i miei sogni e la mia infanzia con le tue parole vuote".

Dopo aver assistito al World Economic Forum del 2020 a Davos, la giovane accusò i leader riuniti di aver "completamente ignorato" la crisi climatica. Nel gennaio 2023, invece, venne arrestata in Germania per aver protestato contro la demolizione del villaggio abbandonato di Luetzerath. "La protezione del clima non è un crimine", scrisse dopo essere stata rilasciata.

Nell'annunciare su Twitter il suo diploma Greta ha comunque rilanciato il suo impegno: continuerà a manifestare il venerdì, perché - scrive - "non abbiamo altra scelta se non fare tutto il possibile". Da oggi però dovrà scegliere un nuovo slogan per la sua protesta. Ancora non ha deciso quale ma una cosa è certa: "La lotta è appena iniziata".