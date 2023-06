L'ex primo ministro britannico Boris Johnson si dimette da deputato con effetto immediato, dopo aver ricevuto il rapporto sul Partygate. Lo riferoisce la Bbc. "Non ho mentito, e credo che in cuor loro alla commissione lo sappiano". Ha affermato in una nota l'ex premier britannico. Lo riferiscono media in Gb. "Sanno perfettamente che quando ho parlato ai Comuni stavo dicendo ciò che sinceramente credevo fosse vero e quello che ero stato incaricato di dire, come qualsiasi altro ministro", ha detto, aggiungendo poi di aver corretto il tiro subito, cosa che i membri della commissione "sanno". Quindi ha anche sottolineato che la commissione è determinata "a spingermi fuori dal parlamento".