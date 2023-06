Amnesty al Senegal, serve un'inchiesta credibile sulle proteste

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - L'organizzazione non governativa Amnesty International ha invitato le autorità senegalesi a svolgere un'indagine "credibile, indipendente e imparziale" sulle violenze avvenute alle recenti proteste, affermando che le vittime sono almeno 23, mentre secondo il bilancio ufficiale del governo ammontano a 16 secondo. L'Ong dichiara sul proprio sito web che i morti, tra i quali tre bambini, sono stati registrati nella capitale Dakar e nella città meridionale di Ziguinchor durante le manifestazioni di giovedì e venerdì della scorsa settimana.

Amnesty ha chiesto alle autorità senegalesi "di garantire che i responsabili siano perseguiti secondo gli standard del processo equo". Dakar aveva precedentemente dichiarato di aver avviato un'inchiesta e non ha commentato le dichiarazioni di Amnesty.

Le recenti proteste nel Paese africano sono legate al processo del leader dell'opposizione, Ousmane Sonko, condannato il primo giugno scorso in contumacia a due anni di carcere per comportamento immorale, ma scagionato per stupro. I suoi sostenitori affermano che le accuse contro di lui sono politicamente motivate. (ANSA).