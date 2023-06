Almeno 13 morti e 13 dispersi per il crollo della diga di Kakhovka

Kiev ha reso noto che sono almeno cinque le vittime e 13 i dispersi a causa del crollo della diga di Kakhovka, nella regione meridionale di Kherson. Il ministro degli Interni ucraino Igor Klymenko ha informato che in totale sono 48 le località inondate dopo l'esplosione della diga di Kakhovka, di cui 14 in aree sotto occupazione russa, e 2.412 persone sono state evacuate sul versante ucraino.

"In oltre 40 insediamenti la vita è stata distrutta e per centinaia di migliaia di persone in molte cittadine e villaggi l'accesso all'acqua potabile è fortemente ostacolato": lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram in una nuova dichiarazione sul disastro provocato dalla rottura della diga di Nova Kakhovka.

"Stiamo lavorando a tutti i livelli dello stato e delle autorità locali per soccorrere più gente possibile dalle aree alluvionate. L'evacuazione continua. Ovunque possiamo sistemare le persone fuori dalle zone allagate, lo facciamo. Il Servizio statale per le emergenze, la polizia e i militari stanno facendo un grande lavoro! Voglio ringraziare tutte e ognuna delle persone coinvolte", ha aggiunto il leader ucraino, che ieri ha

visitato l'area di Kherson e di Mykolaiv, ribadendo che "la Russia deve essere ritenuta responsabile per questo crimine deliberato contro la gente, la natura e la vita stessa".

Da parte sua, il governatore filorusso della regione di Kherson, Vladimir Saldo, ha detto che sono otto le persone morte nella parte controllata dai russi per l'inondazione provocata dalla rottura della diga di Kakhovka. Saldo ha detto che finora nella parte controllata dai russi sono state evacuate 5.800 persone e che sono state allagate 22.273 case in 17 insediamenti.

Il governatore ha inoltre accusato gli ucraini di aver aggravato intenzionalmente l'inondazione seguita al crollo della diga di Kakhovka aprendo una diga a monte per alzare il livello dell'acqua, che potrebbe durare per altri 10 giorni.