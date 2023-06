Taiwan, maxi incursione di 37 aerei militari cinesi

Taiwan ha attivato i suoi sistemi di difesa dopo aver segnalato 37 aerei militari cinesi in volo nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) dell'isola, alcuni dei quali sono finiti nel Pacifico occidentale. Il ministero della Difesa, riferendo l'ultima incursione di massa delle forze aeree dell'Esercito popolare di liberazione, ha affermato che dalle 5 del mattino (23 di mercoledì in Italia) ha rilevato 37 aerei militari cinesi, inclusi caccia J-11 e J-16 e bombardieri H-6 con capacità nucleare, nell'angolo di sud-ovest della sua Adiz.

La Cina considera Taiwan come una parte "inalienabile" del suo territorio e la questione dell'isola è diventata uno dei motivi di rinnovata tensione fra Pechino e Washington. Sabato scorso, una nave da guerra cinese è arrivata a un passo dalla collisione, a poco più di 100 metri

dal cacciatorpediniere americano Us Chung-Hoon, impegnato in un'attività congiunta Canada-Usa sulla libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Taiwan.

Secondo una ricostruzione dei fatti, l'unità cinese ha fatto rotta per tagliare la prua del cacciatorpediniere Usa il cui equipaggio ha consigliato

via radio di cambiare rotta per evitare la collisione. Il comandante della Montreal, il capitano Paul Mountford, ha definito la mossa poco professionale e l'incidente "chiaramente istigato dai cinesi. Il fatto che questo fosse stato annunciato alla radio prima di farlo, ha indicato chiaramente che era intenzionale".