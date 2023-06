Disboscamento sale 83% nel Cerrado,secondo bioma del Brasile

(V. 'Deforestazione dell'Amazzonia cala 31%...' delle 11:54) (ANSA) - RIO DE JANEIRO, 08 GIU - A dispetto delle buone notizie sul calo della deforestazione in Amazzonia, la situazione è opposta nel Cerrado, il secondo bioma più importante del Brasile, considerato la savana tropicale biologicamente più ricca del mondo. In base ai dati forniti dal Sistema di rilevamento della deforestazione in tempo reale (Deter) dell'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe), nel Cerrado gli avvisi di deforestazione sono cresciuti dell'83% il mese scorso, accumulando un aumento del 35% da gennaio a maggio.

L'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama, dipendente dal ministero dell'Ambiente) ha dichiarato che solleciterà i dati ai 24 comuni responsabili di oltre la metà della deforestazione nel bioma. Il governo attende che gli enti statali e municipali chiariscano se sono state concesse autorizzazioni per il disboscamento, o se invece sono state prese misure per contrastare la devastazione. (ANSA).