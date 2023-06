Cremlino, da sabotaggio ammoniaca impatto su accordo grano

(ANSA) - MOSCA, 08 GIU - Il sabotaggio di una conduttura per l'esportazione di ammoniaca dalla Russia, avvenuta nella regione ucraina di Kharkiv, avrà un "impatto negativo" sull'accordo per l'esportazione del grano ucraino, che arriverà a scadenza il 17 luglio. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Ria Novosti.

"Può avere solo un impatto negativo", ha detto Peskov rispondendo alle domande dei giornalisti sugli effetti dell'esplosione che, secondo Mosca, è avvenuta la sera di lunedì sul tratto ucraino della conduttura Togliatti-Odessa per l'esportazione di ammoniaca russa destinata alla produzione di fertilizzanti agricoli.

La conduttura è chiusa dal 24 febbraio 2022, giorno dell'invasione dell'Ucraina, e Mosca pone la sua riapertura tra le condizioni per accettare l'estensione dell'intesa per l'esportazione del grano ucraino oltre il 17 luglio prossimo, quando giungerà a scadenza. (ANSA).