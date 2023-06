Pride: Petrobras illuminata con i colori del movimento Lgbt

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 07 GIU - In omaggio all'orgoglio Lgbtqia+, celebrato nel mese di giugno, Petrobras ha illuminato la sua sede, nel centro di Rio de Janeiro, con i colori della bandiera arcobaleno. Lo stesso avverrà per altre dieci unità dell'azienda petrolifera statale, sparse in tutto il Brasile, ha reso noto la stessa compagnia attraverso un comunicato.

"L'iniziativa riflette l'impegno dell'azienda a dare totale attenzione alle persone, agendo contro la discriminazione, a favore della diversità, delle pari opportunità e del rispetto delle differenze", si legge nella nota.

Un'altra iniziativa di Petrobras a favore della diversità è stata l'estensione, a partire dal 2007, delle prestazioni del Piano sanitario e pensionistico per le coppie omosessuali.

Inoltre, dal 2018 l'azienda ha reso possibile l'utilizzo del nome sociale per i dipendenti transgender. (ANSA).