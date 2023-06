Il Ceo di Cnn lascia con effetto immediato, caccia al successore

(ANSA) - NEW YORK, 07 GIU - Chris Litch, il presidente e amministratore delegato di Cnn, lascia con effetto immediato. Il suo posto sarà preso in via temporanea da Amy Entelis, Virginia Moseley, Eric Sherling e David Leavy, che si occuperà del lato commerciale. Lo annuncia Warner Bros Discovery in una nota.

"Ho grande rispetto per Chris, a livello personale e professionale. La guida di Cnn non è facile, soprattutto in un periodo di trasformazione, e ci ha messo il cuore e l'anima.

Mentre lavoriamo per identificare un nuovo leader, abbiamo assoluta fiducia nella squadra decisa per continuare", afferma David Zaslav, l'amministratore delegato di Warner Bros Discovery. (ANSA).