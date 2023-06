Croce Rossa, sos mine nelle zone alluvionate

(ANSA) - KIEV, 07 GIU - Un nuovo potenziale pericolo si annida nel disastro della diga di Nova Khakovka: quello delle mine, che l'acqua e il fango probabilmente hanno mosso e dissotterato, e che minacciano ora non solo la popolazione alluvionata, ma anche i soccorritori: l'sos è della Croce Rossa.

"Sono state tutte portate via dall'acqua" e "tutto quello che sappiamo è che (le mine) sono da qualche parte a valle dell'alluvione, ha detto Erik Tollefsen, capo dell'unità per la decontaminazione da armamenti e lo sminamento del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), durante la presentazione di un nuovo drone in grado di individuare mine nascoste. (ANSA).