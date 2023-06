Berlino, su migranti serve soluzione sostenibile per tutti

(ANSA) - BERLINO, 07 GIU - "Sui migranti il punto è trovare una soluzione comune, positiva e sostenibile per tutti e questo è quello che sta impegnando i paesi europei da mesi". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit, rispondendo a Berlino alla domanda se l'Italia sia fra i paesi che non registrano i migranti, in vista della bilaterale di domani fra il cancelliere e Giorgia Meloni a Roma. Scholz ha già detto "senza citare alcun paese", ha aggiunto Hebestreit, è chiaro alle frontiere esterne d'Europa "alcune registrazioni non avvengano", "ma non è questo il punto in questione adesso". "La migrazione sarà un tema accanto ad altri". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit, rispondendo a una domanda sulle controversie sui migranti fra paesi europei e in particolare con l'Italia. "Il cancelliere ha affrontato il tema con tutti i partner europei incontrati finora, e mi meraviglierei se non fosse un tema anche domani", ha aggiunto. "Le relazioni con Roma sono strette, di fiducia e amichevoli.

Lavoriamo bene con tutti i governi italiani, e questo non è cambiato negli ultimi mesi", ha detto Hebestreit, rispondendo a una domanda in conferenza stampa, in vista della bilaterale di domani fra Olaf Sholz e Giorgia Meloni a Roma. Hebestreit ha aggiunto di vedere una "buona collaborazione" col governo Meloni. "Ovviamente ci sono temi a cui si guarda con sguardi diversi", ma questo non è inusuale in Europa, ha aggiunto.

