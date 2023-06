Zelensky, l'attacco alla diga non influenzerà la controffensiva

(ANSA-AFP) - KIEV, 06 GIU - La distruzione della diga "non influenzerà e non cambia i piani della controffensiva". Lo ha detto il presidente ucranino Vlodymir Zelensky.

"L'esplosione della diga non ha influito sulla capacità dell'Ucraina di liberare i propri territori", ha detto il leader ucraino su Telegram dopo un incontro con il suo staff. "Lo stato di prontezza (delle truppe) è massimo", ha aggiunto. (ANSA-AFP).